РИАМО – 13 фев. За 2019 год в центры здоровья для детей и взрослых Московской области обратились почти 90 тысяч человек – почти 73 тысячи взрослых и более 16 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Врачи центров здоровья оценивают функциональные резервы организма, разрабатывают рекомендации по правильному питанию, ведению активного образа жизни. Пациенты, у которых во время обследования были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в пошлом году в школах здоровья для взрослых проучились более 50 тысяч человек, для детей – почти 18 тысяч человек.

На сегодняшний день в Московской области функционируют 28 центров здоровья для взрослого населения и восемь для детей. При обращении к специалистам при себе нужно иметь всего два документа – паспорт или свидетельство о рождении ребенка, а также полис обязательного медицинского страхования. Карта и контакты центров здоровья размещены на сайте службы медицинской профилактики Московской области (https://mpmo.ru/).