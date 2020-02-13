РИАМО - 13 фев. Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин наградил ветеранов агропромышленного комплекса Подмосковья в честь юбилея региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Памятные медали «90 лет Московской области» получили десять тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса Подмосковья. Это аграрии, которые проработали в отрасли более 30-40 лет и по праву удостоены этой награды», - сказал Разин.

Он сказал ветеранам слова благодарности и отметил, что видеть их и приветствовать - это большая честь. Он передал самые теплые и искренние поздравления от губернатора Московской области и слова признательности за сложный и бесценный труд.

«К примеру, Юрий Васильевич Королев всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству и его советы ценны для нас. При его руководстве на посту министра сельского хозяйства, регион производил более 2 миллионов тонн молока, более 1 тонны зерна, 1,5 миллиона тонн картофеля и овощей, велась работа по мелиорации сельхозземель и создании тепличных комплексов», - добавил Разин.

Он отметил, что почти столько же лет отдал отрасли Владимир Алексеевич Маленьких, при котором были реализованы крупнейшие инвестпроекты, которые успешно работают до сих пор.

Разин отметил и других ветеранов, среди которых – Владимир Никанорович Бошляков, Яков Михайлович Гейлер, Вячеслав Александрович Головин, Сергей Сергеевич Кулюкин, Вячеслав Михайлович Никитин, Иван Александрович Орловский, Николай Александрович Савенко и Андрей Семенович Яким.