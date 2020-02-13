РИАМО - 13 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа Алексеем Спасским и призвал обратить внимание на транспортную ситуацию, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Я прошу вас особое внимание обратить на город Видное и транспортную ситуацию, в том числе - общественный транспорт. Необходимо с нашими профильными министерствами проработать вопросы, связанные со строительством новостроек. Жителям необходимо дать конкретные ответы и по школе, и по детскому саду, и по поликлинике, и по новым дорогам, новым маршрутам. Будьте внимательны и чувствительны к этим запросам», — сказал Воробьев.

Сейчас ведется строительство выездов из 6-го микрорайона Видного на трассу М-4 «Дон». Это улучшит дорожно-транспортную ситуацию почти для 70 тысяч жителей. В этом году завершится капремонт автодороги Калиновка-Сапроново-Ермолино, перекрестков проспекта Ленинского Комсомола-Березовой-Советской и улиц Школьной-Советской.

В этом году в округе будет открыто четыре детских сада общей вместимостью 1 тысяча мест и три школы в общей сложности на 2 тысячи учеников. Запланирован ввод комплексной поликлиники на 450 посещений в смену. Также к 75-летию Победы планируется привести в порядок 42 памятника и обелиска погибшим воинам.