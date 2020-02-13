РИАМО - 13 фев. Вопросы обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и маленьких детей лидируют по количеству онлайн-обращений в Подмосковье на сайте госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В январе на портал государственных и муниципальных услуг Московской области поступило 373 тысячи заявлений. Самой востребованной категорией обращений стали вопросы обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. За предоставлением данной услуги в электронном виде обратилось 96 тысяч жителей региона», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество заявлений оформили пользователи портала из Балашихи, Люберец, Мытищ, Подольска, Щелкова, Одинцовского и Сергиево-Посадского городских округов.

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты на питание по заключению врача обладают беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, зарегистрированные в Московской области.

Для подачи заявления необходимо перейти на портал uslugi.mosreg.ru в раздел «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» и прикрепить запрашиваемые документы. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты появится в личном кабинете заявителя в течение 10 рабочих дней.