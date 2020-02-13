РИАМО – 13 фев. В текущем году в Москве капитально отремонтируют 12 подземных пешеходных переходов, в том числе там установят новые светильники, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Капитальный ремонт подземных переходов пройдет в рамках программы «Развитие городской среды – 2020».

«Планируется провести замену гранитной облицовки стен и напольного покрытия, установить системы обогрева лестничных сходов, обновить инженерное оборудование, отремонтировать служебные помещения и установить новые светильники. Общая площадь ремонтных работ составит почти восемь тысяч квадратных метров», – сказал заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин.

На ТТК планируется привести в порядок три подземных пешеходных перехода, еще два отремонтируют на Ленинградском шоссе. Также весь комплекс работ будет проведен в переходах рядом с гостиницей «Салют», у кинотеатра «Ереван», на Манежной площади, Чонгарском бульваре, улице Сайкина, Пролетарском проспекте и в Зеленограде.

Помимо этого, ГБУ «Гормост» отремонтирует три подземных перехода на участке Ленинградского шоссе, которое проходит в Химках. На автобусных остановках «Бутаково» и «Нагорное шоссе» работы уже начались, в скором времени строители приступят к ремонту перехода рядом с деревней Родионово.