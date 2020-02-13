РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. В Королеве задержали мужчину, вымогавшего у главы городского округа 800 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в городском округе Королев установлен мужчина 1983 года рождения, подозреваемый в вымогательстве.

«Он требовал от главы городского округа выплаты 800 тысяч рублей, угрожая распространить в сети Интернет компрометирующие сведения в отношении чиновника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при передаче денежных средств подозреваемый был задержан», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины Следственным управлением УМВД России по Королеву возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и возложен запрет на определенные действия.