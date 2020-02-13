РИАМО – 13 фев. В Подмосковье задержали 32-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, его подозревают в мошенничестве на миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, имея доступ к базе данных граждан, приобретавших ранее биологически активные добавки, позвонил 64-летнему местному жителю. Представившись сотрудником несуществующей финансовой организации, мужчина рассказал пенсионеру о том, что ему продали некачественный товар, и за это в качестве компенсации положена крупная сумма денег», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник заявил, что для быстрой выплаты необходимо перечислить денежные средства. Пожилой мужчина согласился и перевел на указанные звонящим банковские счета миллион рублей. После получения перевода лжефинансист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. При обыске по месту его жительства в Красногорске нашли два планшета с базами данных о лицах, ранее приобретавших БАДы, а также записные книжки с информацией о суммах переводов. Фигуранта взяли под стражу.

Сейчас устанавливают причастность мужчины к нескольким аналогичным преступлениям.