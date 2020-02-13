РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Родителям в Королеве рассказали о вреде снюсов и способах их распространения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в детской хоровой школе «Подлипки» Королева прошло общегородское родительское собрание, посвященное психотропным веществам, в частности, снюсам. На встрече присутствовало более 100 человек.

«Распространение снюсов именно в школах стало большой проблемой. Под видом жвачек и конфет снюс попадает к детям и вызывает сильную зависимость. Задача взрослых - защитить детей, именно поэтому было принято решение провести общегородское собрание, чтобы еще раз напомнить родителям о такой опасности», - сказала замглавы администрации муниципалитета Виктория Королева.

Специалисты рассказали родителям о вреде психотропных веществ, о том, как понять, что ребенок уже попробовал наркотики и что делать, чтобы вылечить ребенка и защитить его от наркотиков.