РИАМО – 13 фев. Депутат ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций, сообщает RT.

Чернышов в своем письме министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву отметил, что оплата коммунальных услуг – весомая статья расходов россиян. Для того, чтобы дать людям возможность сэкономить, депутат предложил рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — сказал парламентарий.

По его мнению, размер скидки можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

Также Чернышов предложил заставить компании, размещающие свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам процент на оплату