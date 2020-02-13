РИАМО - 13 фев. В Москве СК возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Сабси Сервей Солюшенс», который подозревается в невыплате зарплаты в размере более 88 миллионов рублей, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Сумма задолженности не менее чем перед 122 сотрудниками организации составила свыше 88 миллионов рублей», - сказала Иванова.

Заработная плата работникам не выплачивалась с марта по июль 2019 года, что является нарушением требований трудового законодательства и условий, заключенных с работниками трудовых договоров.

Имея финансовую возможность, генеральный директор организации более двух месяцев не выплачивал заработную плату в полном объеме и другие установленные законом выплаты.

В рамках расследования уголовного дела следователи принимают меры, направленные на компенсацию причиненного ущерба потерпевшим. Они также продолжают устанавливать количество работников, чьи трудовые права были нарушены.