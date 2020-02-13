РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 фев. Количество учеников в школах городского округа Мытищи увеличилось на 2,5 тысячи человек в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В четверг в здании ДК «Яуза» прошло обращение Азарова к жителям. Во время выступления он подвел итоги городского округа в сфере образования за 2019 год.

«По итогам 2019 года система образования городского округа Мытищи отмечена губернатором Московской области Воробьевым как лидер в номинации «Территория успешных школ». Сеть образовательных учреждений объединяет 114 учреждений. За прошедший год количество учеников увеличился на 2,5 тысячи человек, в детский садах – на 825 человека. В школах округа полностью ликвидирована вторая смена обучения», – сказал Азаров.

Он добавил, что на базе средней школы №6 реализован областной пилотный проект – создан образовательный центр, в состав которого вошли две школы и четыре детских сада. Указы президента РФ Владимира Путина по достижению уровня средней заработной платы педагогических работников выполнены в полном объеме.

«Одна из приоритетных задач для нас – это повышение качества образования. Выпускники школ подтверждают высокий уровень обучения. Аттестаты с отличием получили 137 выпускников, они награждены медалями «За особые успехи в учении». 16 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. 426 человек – по 220 баллов сразу по трем предметам на ЕГЭ. 85 учеников получили стипендии губернатора Подмосковья», – отметил Азаров.

По его словам, в городском округе в 2019 году показаны лучшие результаты по Всероссийской олимпиаде школьников среди муниципалитетов Подмосковья. В этом учебном году – новый вектор развития системы образования – проведение Международных программ по оценке качества обучения школьников.