РИАМО - 13 фев. Участница Великой Отечественной войны Татьяна Калашникова из Можайска в свои 95 лет выполнила норму ГТО на золотой знак отличия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского городского округа.

«После выхода на пенсию решила заняться спортом. Сейчас я чувствую себя значительно лучше. Спасибо, что есть такая возможность подправить свое здоровье», - поделилась Калашникова.

Ветеран войны регулярно посещает бассейн, занимается скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой.

С 2015 года в регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», целью которого является развитие массового спорта и оздоровление нации различных возрастных групп.

В Можайском городском округе есть все необходимые условия для тестирования на базе ДС «Багратион». В настоящее время норматив ГТО сдали более 8,5 тысячи жителей округа, из которых знаки отличия разного достоинства получили более 2 тысяч человек различных возрастов.

В рамках губернаторской программы в январе 2020 года в Дворце спорта «Багратионе» открылся клуб «Активное долголетие», где пенсионеры Можайского городского округа могут провести свое время с пользой, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, заняться творчеством, пройти курсы компьютерной грамотности и заняться спортом.