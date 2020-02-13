РИАМО - 13 фев. Полицейские пресекли незаконную реализацию снюсов в Московской области и Москве, было одновременно проведено сразу несколько профилактических мероприятий, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве в торговой точке на улице Теплый Стан обнаружены 163 единицы никотиносодержащих смесей общим весом 2,6 килограмма», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В то же время на Большой Дорогомиловской улице полицейские нашли в подсобном помещении магазина более 1,2 тысячи упаковок снюсов.

Также правоохранители обнаружили никотиносодержащие смеси на складе в Солнечногорске. Там хранилось более 1,3 тысячи коробок, в каждой из которых было по 250 банок со снюсами, а также 27 пластиковых контейнеров с веществом. Всего было изъято 327 тысяч разовых доз.

Всю продукцию полицейские передали на экспертизу. По всем фактам представителями Роспотребнадзора вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.