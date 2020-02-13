РИАМО – 13 фев. Учебники ОБЖ не отвечают современным стандартам, так как во время их издания были другие вызовы и проблемы, сейчас же в учебниках необходимо дополнять информацию, сообщила директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«30 лет назад были совсем другие вызовы и совсем другие риски. Поэтому первые уроки ОБЖ напоминали программу подготовки спасателей, но в урезанном виде. Но появлялись новые сложности», - сказала Шойгу в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что сейчас у общества другие проблемы, нежели 30 лет назад. В учебники начали добавляться главы о таких проблемах, как подростковый алкоголизм, безопасность в информационном пространстве. Из-за этого информация в них потеряла свою целостность.

«Этот предмет в какой-то момент перестал быть целостным. Во-вторых, он сместился в сторону предельно опасных явлений и процессов. Мы почти не говорим детям о том, как не попасть в сложную ситуацию. Но рассказываем, как вести себя при извержении вулкана», - добавила Шойгу.