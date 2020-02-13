РИАМО - 13 фев. Пользователи Instagram могут узнать, какая новость могла бы появиться о них в СМИ с помощью новой маски от РИАМО.

Маска покажет, какой заголовок о вас мог бы появиться в СМИ. Для того, чтобы ее примерить, нужно перейти в раздел с масками в аккаунте riamo.ru.

Делитесь своими фотографиями с маской и отмечайте аккаунт riamo.ru.

Ранее РИАМО запустило пять новогодних масок для Instagram. Три маски неоновые - это голубые оленьи рога, маска мыши и новогодний колпак. Четвертая – это 3D-колпак с логотипом РИАМО. А если открыть рот в пятой маске, то из него будут вылетать новогодние эмодзи.

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