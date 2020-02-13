РИАМО - 13 фев. Более половины всех выпускников колледжей в Подмосковье находят работу по специальности, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Свыше 65% выпускников подмосковных колледжей трудоустраиваются по специальности. За пять лет этот показатель вырос на четверть», – сказал министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что в Подмосковье с каждым годом растет интерес к профессиональному образованию. Все больше выпускников девятых классов для дальнейшего обучения выбирают колледжи и техникумы.

«Ребята могут не только получить качественное образование, но и найти себе работу. Сейчас в Подмосковье работает 49 колледжей, 12 из которых вошли в топ-100 лучших в России», – отметила Каклюгина.

По ее словам, большая часть учебных заведений тесно сотрудничает с предприятиями. Абитуриенты, которые поступают в колледж, понимают, где и кем будут работать – это очень удобно как для студентов, так и для работодателей. К каждому колледжу подбирается стратегический партнер в виде предприятия.