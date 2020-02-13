РИАМО - 13 фев. Специалисты Роспотребнадзора Подмосковья по итогам проверок в 2019 году не выявили антибиотиков, пестицидов и токсичных элементов в мясной продукции, сообщается на официальном сайте ведомства.

За 2019 год управление Роспотребнадзора по Московской области проверило 1212 объектов по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли, занятых оборотом мясной продукции. По итогам исследовано 830 проб на санитарно-химические и 3,2 тысячи проб на микробиологические показатели.

«Проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов – кадмия, мышьяка, свинца и других), не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 1,5%», – отмечается в материале.

Кроме того, в образцах мяса и мясных изделий антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО и радионуклиды не были обнаружены.

По итогам надзорных мероприятий наложено 229 административных штрафов на сумму около 7 миллионов рублей и выдано 54 предписания о приостановлении реализации продукции. Специалисты изъяли из оборота 735 партий мясной продукции объемом более 5 тонн.