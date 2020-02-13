РИАМО - 13 фев. В рамках стартовавшего на портале «Активный гражданин» голосования, посвященного вакцинации домашних животных от бешенства, москвичи могут оставить заявку на прививку питомцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование стартовало по всем административным округам столицы.

«Горожанам нужно будет ответить, имеют ли они кошку, собаку или любое другое животное. После чего им предложат бесплатно привить питомца на станциях по борьбе с болезнями животных или вызвать специалиста на дом», – говорится в сообщении.

Районные голосования доступны только для участников проекта, которые указали в профиле свой адрес.

В минувшем году заявки на вакцинацию от бешенства с помощью голосования в «Активном гражданине» оставили 2745 человек.