РИАМО - 13 фев. Строители приступили к сооружению наклонного пересадочного тоннеля протяженностью более 25 метров с «Марьиной Рощи» Большого кольца метро на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, работы на данном пересадочном узле займут не менее восьми месяцев.

«Марьина Роща» – одна из сложнейших станций. У нее один вестибюль с четырьмя эскалаторами, длина которых составит свыше 130 метров», – отметил Загрутдинов.

«Марьина Роща» (проектное название «Шереметьевская») БКЛ – пилонная станция глубокого заложения. Она расположена на севере города на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи. Станция входит в состав северо-восточного участка БКЛ, включающего станции «Рижская» («Ржевская»), «Сокольники» («Стромынка»), «Электрозаводская» («Рубцовская»), «Лефортово» и «Авиамоторная».