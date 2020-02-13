РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В подмосковных Люберцах в четверг стартовали Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Александра Щедеркина и его учеников Юрия Капитонова и Владимира Кузина, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Сегодня состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Александра Щедеркина и его учеников, мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что ФОК находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6А. Финальные бои и торжественное закрытие пройдут 16 февраля во Дворце спорта «Триумф» в 17:00 по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4А.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники люберецкой школы бокса, мастера спорта СССР. Они трагически погибли в разные годы. Турнир учредили друзья спортсменов.