РИАМО - 13 фев. В Москве восстановлено движение поездов на «салатовой» ветке после сбоя, который произошел из-за пассажира на путях, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Вечером в четверг на линии произошел сбой, не было движения поездов на участке от станции «Петровско-Разумовская» до «Трубной».

Движение поездов на «салатовой» ветке московского метро ввели в график>>