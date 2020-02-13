РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 фев. Общий экономический оборот средств в городском округе Мытищи в минувшем году составил 895 миллиардов рублей, сообщил глава округа Виктор Азаров.

В четверг в здании ДК «Яуза» прошло обращение Азарова к жителям. Во время выступления он сообщил экономические показатели Мытищ за 2019 год.

«2019 год для округа по экономическим показателям можно с уверенностью назвать успешным: отмечается положительная динамика по всем основным экономическим индикаторам. Общий экономический оборот за год, по предварительной оценке, составил 895 миллиардов рублей, что на 6 миллиардов больше значения 2018 года. Мы даем 9% от всего оборота Подмосковья. Задача на 2020 год – перешагнуть рубеж в 900 миллиардов рублей», – сказал Азаров.

Он добавил, что на данный момент в городском округе Мытищи занято в экономике более 138 тысяч человек. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций превышает 80 тысяч человек, а средний размер оплаты труда по итогам года превысил 64 тысячи рублей. Прирост составил почти 7%. Уровень безработицы ниже подмосковного.

«В нашем округе сейчас проживает свыше 248 тысяч человек. По предварительным данным, за истекший год в округе прибавилось еще порядка 6,5 тысячи жителей. Поэтому на повестке дня были и остаются две главных задачи: повышение реальных доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста», – отметил Азаров.