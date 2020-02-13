РИАМО - 13 фев. Кандидат медицинских наук и звездный диетолог Римма Мойсенко посоветовала не злоупотреблять продуктами, содержащими афродизиаки, во время романтического ужина на 14 февраля, сообщает Nation News.

На повышенную выработку гомонов тестостерона, эстрогена и серотонина влияют афродизиаки, которые содержатся в морепродуктах, среди них – креветки, моллюски, крабы, омары, устрицы, икра и некоторая рыба.

«За счет их употребления (афродизиаков – ред.) регулируется уровень гормонов, которые отвечают за приток крови к мужскому органу», - сказала Мойсенко.

Мойсенко подтвердила, что выше перечисленные продукты являются природными стимуляторами, которые отвечают за мужское удовольствие, но посоветовала не злоупотреблять афродизиаками.

Ко Дню святого Валентина столичные рестораны и бары приготовили для гостей специальное меню, приятные комплименты и развлекательные программы.

Так, например, любителям морепродуктов в рыбном ресторане «Черетто Море» предложат разработанный специально к 14 февраля сет. Сначала на ледяном плато подадут устрицы, морских ежей, магаданские креветки и севиче из гребешка. После - две порции карпаччо из тунца с трюфельной пастой, томатной сальсой и соусом терияки.

Далее гостям предложат соте из тигровых креветок, мидий, кальмаров и дорады в пикантном соусе из томатов. Под конец подадут десерт в форме сердца из малинового мусса с малиновым желе внутри.