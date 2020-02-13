В предстоящий уикенд москвичей ждет много приятных сюрпризов в честь Дня влюбленных: скидки и специальную программу 14 февраля подготовили Московский зоопарк, «Москвариум», Останкинская телебашня, Московская канатная дорога и организаторы выставки Сальвадора Дали в «Манеже». Также в эти выходные стоит использовать последний шанс и посмотреть Василия Поленова в Третьяковке и фотовыставку «Первозданная Россия», а также сходить на одну из романтических кинопремьер февраля.

ПЯТНИЦА, 14 февраля

Конкурс костюмов на выставке Сальвадора Дали

В День влюбленных посетители выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которые придут в экстравагантных костюмах в стиле великого сюрреалиста, смогут пройти на экспозицию бесплатно. В качестве идей от организаторов – омар или туфля на голове, платье-скелет и, конечно, знаменитые усы, но лишь как дополнение к основному образу. Также необходимо выложить свое фото в образе в Instagram с хэштегом #dali2020_конкурс и отметкой Музея Фаберже. За лучший костюм обещают подарки – сертификат на завтрак для пар в ресторане отеля «Хилтон Moscow Ленинградская» и стильные аксессуары. В связи с ажиотажем работу выставки с 13 по 29 февраля в четверг, пятницу и субботу продлили до 23:45 (кассы закрываются в 23:15). Билеты также можно купить онлайн на сайте.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Стоимость: билеты – 600 рублей

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«Сад алых бабочек» на Останкинской башне

Останкинская телебашня приглашает влюбленных устроить свидание на высоте. 14 февраля медиафасад телебашни украсит самая большая валентинка в России с признанием «Москва, я люблю тебя!» Также гости башни смогут отправить валентинку из самого высокого почтового ящика страны. Смотровая площадка с 14 по 16 февраля превратится в «сад алых бабочек» и станет отличным местом для признания в любви и фотозоной для селфи. А вечером на высоте 337 метров зазвучит живая романтическая музыка. Приятный бонус на весь февраль – скидка 20% на все билеты в честь установления рекорда «Самая высокая городская закрытая смотровая площадка в Европе с результатом 337 метров».

Где: Москва, Останкинская башня (вход со стороны Новомосковской улицы)

Стоимость: от 480 до 640 рублей для студентов, от 720 до 960 рублей для взрослых (в зависимости от программы)

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Скидки на Московской канатной дороге

Все пассажиры Московской канатной дороги «Лужники» – Воробьевы горы 14 февраля получат скидку 14% на поездку. Также здесь решили подстраховать самых смелых влюбленных. Если пассажир в День всех влюбленных решит сделать предложение руки и сердца своей второй половине и получит отказ, то ему вернут деньги за билет, пообещали в пресс-службе.

Где: Москва, СРК «Воробьевы горы»

Стоимость: в будни – 250 рублей за билет в одну сторону (без скидки), в выходные – 400 рублей

Канатные дороги в Москве>>

Акция для пар в Московском зоопарке

Влюбленные смогут посетить Московский зоопарк 14 февраля по одному входному билету на двоих. Принять участие в акции «1 + 1» смогут как супружеские пары со стажем или молодожены, так и те, кто только начинает романтические отношения. Чтобы пройти в столичный зоосад по одному билету, влюбленным нужно будет в один голос назвать дату своего знакомства в кассе. Свидание в зоопарке лучше назначать с 10:30 до 16:00 — в это время пройдут показательные кормления животных. Так, азиатские слоны в День влюбленных получат порции сладкой моркови, хрустящих яблок, тыквы и капусты, а также печенье. Угощения разложат на полу вольера в форме гигантских сердец. Суматранским и борнейским орангутанам в качестве съедобной валентинки преподнесут клубнику и микс тропических фруктов, а мандрилам испекут крекеры в форме сердец.

Где: Москва, Московский зоопарк

Стоимость: от 600 рублей, дети до 17 лет и льготники – бесплатно

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Фестиваль «Влюбленные в океан» в «Москвариуме»

Фестиваль «Влюбленные в океан» проходит в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 3 по 16 февраля. Гости бесплатных экскурсий «Океан любви», которые проходят в «Аквариуме» (начало в 11:00, 15:00 и 18:00), увидят акулий детский сад, узнают, как создают пары разные обитатели подводного мира, и какие рыбы – самые заботливые родители. Также всех желающих научат делать валентинки и танцевать парный танец хастл. Кроме того, 14 февраля посетители по имени Валентин и Валентина смогут пройти в экспозицию «Аквариум» бесплатно, предъявив паспорт или другой документ.

Где: Москва, ВДНХ, «Москвариум»

Стоимость: экскурсии и мастер-классы – бесплатно при покупке входного билета – от 850 (дети) до 1100 рублей (взрослые)

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Премьера фильма «Только ты»

«Только ты» – мелодрама об отношениях двух молодых людей, которые знакомятся в новогоднюю ночь. Начавшийся как связь на одну ночь, роман быстро перетекает в настоящую любовь, которой предстоит пройти испытание жизненными реалиями. Этот камерный и «тихий» фильм из категории независимого кино вышел как раз накануне Дня всех влюбленных – отличный выбор для романтического вечера.

Где: кинотеатры Москвы и Подмосковья

Стоимость: от 250 рублей

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СУББОТА, 15 февраля

Последние дни работы выставки Поленова

Выставка «Василий Поленов», приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, работает в Новой Третьяковке до 16 февраля. Экспозиция включает более 150 произведений одного из крупнейших живописцев России: пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Впервые московская публика увидит монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем. Также в рамках выставки представлена диорама «Путешествие вокруг света» от музея-заповедника В. Д. Поленова – точная копия световой постановки, придуманной Поленовым для своих детей.

Где: Москва, Новая Третьяковка на Крымском Валу

Стоимость: от 150 до 600 рублей

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Премьера фильма «Лед 2»

Сходить в кино на отечественную мелодраму о спортсменах «Лед 2» – тоже неплохой вариант для праздника влюбленных. Это продолжение кинохита 2017 года с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой от режиссера Жоры Крыжовникова. В первом фильме «Лед» нас ждал традиционный финал – «и жили они долго и счастливо». Правда, в продолжении истории любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши находится место не только прекрасному и счастливому. Но на то она и сказка, чтобы удивить светлой и дарящей надежду историей.

Где: кинотеатры Москвы и Подмосковья

Стоимость: от 250 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

Закрытие фестиваля «Первозданная Россия»

В эти выходные у москвичей есть последняя возможность увидеть фото дикой природы со всех уголков нашей страны на фестивале «Первозданная Россия», который проходит с 17 января по 16 февраля в Гостином дворе. В этом году в экспозицию вошло 528 фоторабот от авторов из 83 регионов страны. Посетители также могут принять участие в творческих встречах, лекциях и мастер-классах. На фестивале представлены две основные экспозиции: «По страницам Красной книги» и «Величайшие природные памятники России. Всемирное наследие». По традиции работы участников фестиваля выставляются сначала в Москве, а потом отправляются в другие города России.

Где: Москва, Гостиный двор

Стоимость: от 250 до 450 рублей

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Премьера фильма «Скандал»

С 13 февраля в российском прокате биографическая драма «Скандал» с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в главных ролях, которая связана с движением #metoo. Она рассказывает истории трех сотрудниц Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора телеканала. Фильм о том, как борьба против дискриминации по половому признаку, начавшаяся в одиночку, может завершиться победой.

Где: кинотеатры Москвы и Подмосковья

Стоимость: от 250 рублей

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Маркет «4 сезона»

Купить подарки к предстоящим гендерным праздникам и зарядиться творческим настроением можно на маркете «4 сезона», который пройдет на «Артплее» 15 и 16 февраля. Традиционно посетителей ждут дизайнерские украшения и аксессуары, декор для дома и натуральная косметика, мастер-классы и фудкорт.

Где: Москва, центр дизайна Artpla

Стоимость: вход свободный