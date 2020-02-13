РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жители Подольска на интернет-портале «Добродел» с 15 по 21 февраля смогут проголосовать за места для установки детских игровых площадок в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На портале «Добродел» с 15 по 21 февраля 2020 будет проведено голосование по выбору мест размещения (обустройства) детских игровых площадок на территории Подольска, предлагаемых для включения в губернаторскую программу «Наше Подмосковье». Адресный перечень для включения в госпрограмму формируется после подведения результатов голосования на основании решения общественной муниципальной комиссии в срок до 5 марта», - говорится в сообщении.

Проголосовать на портале «Добродел» могут все желающие, заинтересованные в благоустройстве дворовых территорий.