РИАМО – 13 фев. Депутат Госдумы, зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев считает, что нужно регламентировать время на «шумные» работы в жилых домах, сообщает Nation News.

Парламентарий отметил, что в Москве подобные законы есть, они очень полезны и помогают улучшать быт людей.

«В Москве уже есть подобный закон, в народе он называется «О тишине». Когда люди приходят вечером с работы домой, а у соседей ремонт, и работает отбойный молоток — у нас таких примеров очень много. И тем самым мы нарушаем спокойный быт и даже наносим опосредованный вред здоровью», — считает Качкаев.

Он также подчеркнул, что нужно учитывать интересы всех сторон – и тех людей, кому нужно сделать ремонт, и тех, кто хочет отдохнуть.

«Можно вернуться к хорошо забытому старому. У нас в старом законодательстве время запрета на проведение строительных работ было регламентировано. Днем, мне кажется, сложно запретить, в выходные и праздничные дни еще куда ни шло», — отметил парламентарий