РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 фев. Ямочный ремонт провели на проезжей части улицы Рабочая в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи оставил на портале сообщение о том, что на улице Рабочая на перекрестке образовались ямы и выбоины, затрудняющие проезд по данному участку.

«Указанная автомобильная дорога является дорогой местного значения. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги улицы Рабочая на участке, указанном в обращении, выполнены (фотоотчет прилагается)», – сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.