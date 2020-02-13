РИАМО - 13 фев. Московские врачи спасли руки 65-летнего мужчины от ампутации с помощью операции по удалению тромбов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Пациента экстренного доставили в клиническую больницу имени Иноземцева. Ранее он вел обычный образ жизни и ни на что не жаловался. Через некоторое время у пациента на руках перестал прощупываться пульс и артериальное давление с обеих сторон.

«В экстренном порядке было выполнено ультразвуковое исследование магистральных артерий обеих верхних конечностей, с последующей консультацией сосудистого хирурга. У пациента были диагностированы множественные тромбы в магистральных сосудах, питающих обе руки, появилась угроза ампутации», – говорится в сообщении.

Врачи выполнили экстренную операцию по удалению тромбов с помощью специальных инструментов, после чего запустили кровоток в руки с обеих сторон одновременно. Таким образом возобновилось питание верхних конечностей.

Мужчину перевели в стабильном состоянии перевели в реанимационное отделение на несколько часов, а затем в палату общего пребывания. Он быстро восстановился и вернулся к обычному образу жизни.