РИАМО - 13 фев. Сбой из-за пассажира на путях произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
«На северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.
Сбой произошел из-за пассажира на путях.
Движение поездов на «салатовой» ветке московского метро ввели в график>>
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути.— Московское метро (@MetroOperativno) February 13, 2020
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии