РИАМО - 13 фев. Сбой из-за пассажира на путях произошел на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«На северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.

Сбой произошел из-за пассажира на путях.

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