РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В культурном центре «Дом офицеров» Люберец 14 февраля пройдет бесплатное занятие лечебной физкультурой для пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Культурный центр «Дом офицеров» Люберецкого дворца культуры приглашает всех желающих 14 февраля на занятие лечебной физкультурой «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся». Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам в 9:00», - говорится в сообщении.

Культурно-оздоровительное мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». ЛФК проводит педагог-инструктор с большим опытом работы Инна Долгова.

Принять участие могут все желающие старше 50 лет. «Дом офицеров» расположен по адресу: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, корпус 30.