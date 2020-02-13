РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Концерт певца Стаса Пьехи пройдет 14 февраля в Люберецком дворце культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Концерт, приуроченный к 15-летнему юбилею творческой деятельности Стаса Пьехи, пройдет 14 февраля в Люберецком дворце культуры. Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет Стас Пьеха занимает свое особенное место на российской сцене», - говорится в сообщении.

Начало концерта в 19:00. ДК находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200. Наличие билетов уточняйте в кассе ДК или по телефону: 8(495)554-22-79.

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