РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В подмосковных Люберцах 17 февраля стартует конкурс на лучшую масленичную куклу, прием работ продлится до 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 17 февраля в Люберцах стартует конкурс ростовых кукол в честь праздника Масленицы. Принять участие в соревнованиях по изготовлению масленичных кукол могут все желающие без возрастных и иных ограничений», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо создать ростовую куклу высотой не менее 1,5 метров и не более 2,5 метров на устойчивой подставке. Для изготовления можно использовать любые безопасные материалы, запрещаются любые колюще-режущие предметы, стекло.

Работу необходимо самостоятельно привезти в музейно-выставочный комплекс с 17 по 21 февраля по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3. По всем вопросам нужно обращаться по телефону: 8(999)797-91-51 или по email: lub.park@mail.ru.

Оценивать предоставленные на конкурс работы будут жители округа. Все желающие проголосовать могут прийти на выставку конкурсных работ, которая состоится в музейно-выставочном комплексе с 21 по 28 февраля.

Первого марта в рамках праздника «Широкая Масленица» состоится торжественное шествие участников с их работами от музейно-выставочного комплекса до главной сцены в Центральном парке культуры и отдыха, где и состоится награждение победителей и участников конкурса.