РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 фев. В экономику городского округа Мытищи в минувшем году поступило 37,6 миллиарда рублей инвестиций, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В четверг в ДК «Яуза» в рамках обращения к жителям Азаров отметил важность притока инвестиций для экономической системы округа.

«Именно приток инвестиций делает принципиально возможным существование экономической системы и ее выход на качественно новую ступень своего развития. Ежегодно в экономику округа вкладывается более 32 миллиардов рублей. В 2019 году это 37,6 миллиарда рублей инвестиций за счет всех источников финансирования, что на 9% больше показателя 2018 года», – сказал Азаров.

Он добавил, что согласно рейтингу муниципалитетов по объему инвестиций в экономике округа в 2019 году, Мытищи находятся на 6 месте. В сравнении с 2018 годом округ поднялся на три ступени вверх. По словам Азарова, важнейшей задачей для округа также является развитие предпринимательства.

«Все муниципалитеты бьются за приход предпринимателей. Все хотят создавать у себя высокопроизводительные рабочие места. Наша задача – держать темп по созданию рабочих мест. В 2019 году создано почти 2,6 тысячи новых рабочих мест. Округ занимает 4 место среди муниципалитетов по их приросту», – отметил Азаров.

Он уточнил, что в Мытищах реализуется специальная муниципальная программа поддержки предпринимателей – имущественной и материальной. Работают современный коворкинг, Торгово-промышленная палата. В рамках тематических встреч власти округа постоянно спрашивают контактируют с предпринимателями.

«Заверяю вас, особых претензий нет. И то, что более четырех тысяч субъектов малого, среднего бизнеса внесено в наш реестр субъектов за 2019 год, говорит о выборе округа для ведения бизнеса. Вклад малого бизнеса в экономику округа вырос до 30%», – заключил Азаров.