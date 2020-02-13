РИАМО – 13 фев. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести голосование по поправкам к Конституции РФ в будний день и сделать его выходным, глава государства также поддержал предложение провести голосование по модели президентских выборов, сообщает ТАСС.

Путин высказался по этой теме на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Мы договаривались, что это должно быть сделано в рабочий день с объявлением его выходным. Это правильно, но только с тем, - обращу на это особое внимание правительства - чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних», — сказал глава государства.

Также Путин поддержал предложение провести голосование по модели президентских выборов. Он отметил, что скоро подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования. Организацией голосования будет заниматься ЦИК РФ.

Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.