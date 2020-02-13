РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 фев. В домодедовском парке «Елочки» 22 февраля пройдет IV Детская спортивная олимпиада, сообщается на официальной странице ГПКиО «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

«Победы начинаются в парке! Друзья, приглашаем вас на IV Детскую спортивную олимпиаду! 22 февраля в 12:30. Вас ожидают: настоящие олимпийские медали, хоккей с мячом, веселый биатлон, спортивные эстафеты и многое другое», - говорится в сообщении.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: 8(925)827-74-37.

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