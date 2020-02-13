РИАМО – 13 фев. Президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов отметил, что недосып может привести к перееданию и, как следствие, к избыточному весу, сообщает aif.ru.

«Во-первых, нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина — гормона, который увеличивает аппетит. Во-вторых, в организме ночью во время глубоких стадий сна вырабатывается так называемый соматотропный гормон (гормон роста — ред.)», - сказал Бузунов.

По его словам, соматотропный гормон выполняет анаболическую функцию, превращая энергию в мышцы. У детей он также отвечает за рост, а у взрослых — за мобилизацию жира.

«Если у человека нарушается сон и исчезают его глубокие стадии, то жир откладывается в запасы и оттуда плохо забирается. С одной стороны, аппетит сохраняется, а с другой — нарушаются обменные процессы», - заметил врач.

Также недосып связан с чувством голода. Нехватка сна приводит к повышению уровня соединения, которое передает сигналы между нервными клетками. Исследования показали, что недосып напрямую влияет на желание поесть, а те, кто мало спит, потребляют больше калорий, чтобы утолить голод.