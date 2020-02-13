РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 фев. Родители учеников школы №29 Балашихи продегустировали блюда в столовой в рамках проекта «Родительский контроль», который запустили на территории региона по поручению губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Питание детей в столовой школы начинается по графику с первой перемены. На завтрак отводится 10 минут, на обед – 20-30 минут. До 15:30 работает буфет. Школьники из многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно, для остальных завтрак стоит около 50 рублей, а обед – 92 рубля.

«Еду готовим в школе, у нас собственное производство, на пищеблоке пять человек. За качеством приготовленных блюд следит комиссия, в которую входят представитель школы, заведующий производством и медицинский работник. В состав такой комиссии может входить и любой родитель, но при этом он обязательно должен иметь медицинскую книжку», - сказала директор школы №29 Антонина Максимова.

Она добавила, что по согласованию с классным руководителем любой родитель может подойти в школу в удобное для себя время и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед, а также оставить замечания и предложения в «Журнале обратной связи».

Мама одного из учеников школы Елена Буренкова рассказала, что в первый раз оказалась на такой дегустации.

«То, что родители могут проверить качество питания в школе – очень здорово. Мой сын учится во втором классе, и я решила узнать, как организовано здесь питание. Порцию подали достаточно большую. Омлет очень пышный, сочный и вкусный, а в чай добавили лимон – получился полноценный и питательный завтрак», – пояснила Буренкова.

Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя диетические и тщательно подобранные блюда. В расчет берутся питательные свойства и сезонность. Сотрудники школы №29 составляют 24-дневное меню, после чего согласовывают его с Роспотребнадзором.