РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Предприятие «Подольская теплосеть» направило претензию МОЭСК из-за отключения 27 котельных после аварии на питающем центре, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В администрации округа прошло оперативное совещание, на котором затронули вопрос недавнего отключения теплоснабжения из-за аварии на питающем центре МОЭСК. Инцидент произошел 9 февраля. Из-за технологического нарушения на питающем центре временно не подавалась электроэнергия, что привело к отключению 27 котельных.

«Претензия от имени единой теплоснабжающей организации городского округа Подольск, МУП «Подольская теплосеть», уже направлена, в том числе с требованием о своевременном оповещении в случае технологических сбоев и информировании населения о сроках устранения нарушений», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что также претензии будут направлены со стороны других ресурсоснабжающих организаций, которые тоже попали в зону отключения электроэнергии.