РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. Власти городского округа Мытищи в минувшем году получили более 94 тысяч обращений от жителей, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В четверг в ДК «Яуза» прошло обращение главы округа Виктора Азарова к жителям. Во время выступления он отметил важность цифровых технологий, которые позволяют быстро решать вопросы, реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения.

«Только в 2019 году мы получили по различным каналам более 94 тысяч обращений. Это почта, «Добродел», социальные сети, диспетчерская служба, личное участие. Еженедельно оперативные совещания мы начинаем с рассмотрения обращений граждан, для нас это приоритет. Мы видим, что с помощью портала «Добродел» люди не только указывают нам на проблему, но и охотно включаются в работу по ее решению», - сказал Азаров.

Он добавил, что портал «Добродел» - это инструмент для диалога с жителями. В городском округе Мытищи зарегистрировано 24 тысячи пользователей - это практически каждый десятый житель округа.

«Ежемесячно на портале проводится голосование жителей по актуальным вопросам. Отмечу, что в прошлом году удалось привлечь к голосованию более 7 тысяч ответственных и неравнодушных жителей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему и активно делают это путем голосования», - подчеркнул Азаров.