РИАМО - 13 фев. Московский городской суд признал законным приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, которого обвинили в экстремизме из-за видеороликов на YouTube, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.

Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Его обвинили в экстремизме из-за видеороликов на YouTube по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

«Приговор Кунцевского районного суда в части назначенного наказания оставлен без изменения, жалобы без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил на своем канале на YouTube видео, в которых выявили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды.