РИАМО - 13 фев. Москве следует поддержать мировой тренд и снизить разрешенную скорость движения автомобилей в мегаполисе, сегодня только в российской столице можно разгоняться до 60 километров в час на обычных улицах, сообщил РИАМО в четверг руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Мировой стандарт — 50 километров в час и ниже, в зависимости от типа улиц. Стоит успокоить водителей, что речь идет не о магистралях типа МКАД и ТТК, а о тихих улицах центра, как, например, Пятницкая или Маросейка, либо вообще спальных улицах Бирюлева», - сказал Шумский.

Он в целом поддержал идею о снижении разрешенной скорости движения в столице. По словам эксперта, это позволит достичь максимальной пропускной способности дорог, а значит, пробок после введения данной меры больше не станет. В то же время снижение разрешенной скорости сделает улицы безопаснее.

«В случае наезда автомобиля на пешехода у последнего есть шансы выжить и не остаться инвалидом, только если скорость машины будет не выше 50 километров в час», - добавил Шумский.

Он подчеркнул, что снижение скоростного лимита до международной нормы - это неизбежное, давно назревшее решение. В целом такое нововведение позволит сохранить жизнь и здоровье многим людям.

Эксперт также обратил внимание на нештрафуемый порог превышения скорости в городе, который, по его мнению, слишком высок. Шумский добавил, что все инициативы будут наиболее эффективны при условии применения набора средств по «успокоению» трафика, среди них - создание зауженных полос и островков безопасности.

Ранее руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык поддержал идею о снижении разрешенной скорости движения в Москве. Он сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которым уже последовали в большинстве развитых стран мира.