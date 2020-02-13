РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Около 60 человек в Подольске встали на учет в центр занятости населения из-за сокращений и ликвидаций организаций в январе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском центре занятости населения в феврале провели семинар «Новый старт» для уволенных по сокращению. Мероприятие было специально организовано для граждан, обратившихся в центр занятости после сокращения численности штатов или ликвидации организаций.

«За январь 2020 года в Подольском центре занятости зарегистрировано 55 граждан, уволенных с предприятий по этим причинам. Семинары для граждан, уволенных по причине сокращения численности штатов или ликвидации организаций, в ПЦЗН будут проводить ежемесячно, следующее мероприятие запланировано на 4 марта», - говорится в сообщении.

В ходе семинара участники могут получить информацию о положении на рынке труда в регионе, возможности получения дополнительных услуг в сфере содействия занятости населения, рекомендации по способам поиска работы, технике подготовки резюме, прохождения собеседования с работодателем.