РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жители подмосковного Подольска до 23 марта смогут подать заявки на участие во II открытом вокальном фестивале «Sempre cantabile», сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске открыли прием заявок на II открытый вокальный фестиваль «Sempre cantabile», который пройдет 30 и 31 марта в нескольких номинациях: «Академический вокал (соло)»; «Вокальный ансамбль (дуэты, трио)». Срок подачи заявок – до 23 марта. В фестивале могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, Дворцов культуры, колледжей, институтов, консерваторий, молодые специалисты, имеющие профессиональное музыкальное образование, а также певцы-любители в возрасте от 10 до 40 лет», – говорится в сообщении.

Участники могут ознакомиться с положением фестиваля в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте» или на сайте Дворца культуры «Октябрь». Заявки необходимо направлять на электронные почты: info@dk-october.ru; vuj4ikdaria@yandex.ru. Участие бесплатное.