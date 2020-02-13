РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 фев. В Домодедове объяснили, почему сумма к оплате за ЖКХ в январских платежках была значительно выше, чем в декабрьских, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В январской платежке сумма по некоторым домам оказалась значительно выше, чем в декабрьской. Это произошло потому, что сумма декабрьской платежки была выставлена такой же, как в ноябрьской, в то время как фактический объем теплоносителя был израсходован в большем объеме в связи с более низкими средними температурами в декабре. Разница в данных цифрах была добавлена в январскую платежку», - сказала начальник управления ЖКХ администрации округа Татьяна Калямина.

По ее словам, проблема коснулась жителей тех домов, которые платят за теплоноситель в отопительный период.