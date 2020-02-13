РИАМО - 13 фев. Центральная городская клиническая больница Реутова даст старт донорским дням 27 февраля, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Донорство ежедневно спасает тысячи людей, но с каждым годом свободной крови нужно все больше. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур. Хочу выразить благодарность донорам Реутова за отсутствие безразличия к проблемам нехватки крови. Акции по сдаче донорской крови проходят в Реутове с 2005 года, за это время донорами в Центральной городской клинической больнице стали тысячи человек», – сказал глава города Станислав Каторов.

В 2020 году в городской больнице пройдет пять дней донора: 27 февраля, 20 мая, 30 июля, 7 октября и 4 декабря.

«Мы приглашаем принять участие в городских днях донора. Если вы старше 18 лет, весите больше 50 килограммов, не имеете противопоказаний к сдаче крови – вы можете сделать по-настоящему важное дело», – говорится в сообщении.