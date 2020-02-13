РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Жители Подольска смогут увидеть прялки и крестьянскую утварь с народными росписями XIX – XX веков на выставке «Дерево жизни», которая откроется 16 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Выставка культурно-просветительского проекта «Древо жизни» откроется в Подольском выставочном зале 16 февраля. Идея его создания родилась в этнографической экспедиции в Архангельскую область в июне 2019 года. В ходе поездки специалисты провели исследовательскую работу в районах бытования Уфтюжской и Ракульской росписей. Там и появилось желание показать забытые народные росписи широкому кругу зрителей, поделиться знаниями и практическими навыками», – говорится в сообщении.

На выставке гости смогут ознакомиться со старинными расписными прялками, народными костюмами, вышивкой, украшениями и другой крестьянской утварью конца XIX – начала XX веков.

Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации организаций и ремесленников «Гильдия декоративно-прикладного и народного творчества» и центра культуры и искусства «Меридиан». Активное участие в организации выставки принимают творческие группы мастеров и художников росписи по дереву. Многие из них являются педагогами декоративно-прикладного творчества, обучающими как детей, так и взрослых искусству данной росписи.