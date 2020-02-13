РИАМО - 13 фев. В понедельник, 17 февраля, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция по запуску единого процесса формирования новых составов общественных палат в 62 городских округах Московской области.

В пресс-конференции примут участие:

- министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная,

- заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Рабочей группы областной палаты по формированию новых составов муниципальных общественных палат Татьяна Дмитриева,

- председатель общественной палаты городского округа Балашиха Елена Жарова.

Участники мероприятия расскажут о механизме формирования новых составов муниципальных общественных палат в Московской области, особенностях и сроках его проведения, роли в этом процессе Общественной палаты Московской области и действующих составов муниципальных палат.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.