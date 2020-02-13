РИАМО – 13 фев. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей по делу о нарушении закона «О персональных данных», передает Nation News.

Первым рассматривалось дело в отношении Twitter. Причиной для разбирательства стал тот факт, что компания не стала переводить свои сервера с данными пользователей в Россию.

«Администрация компании по решению суда обязана будет выплатить штраф в размере 4 миллиона рублей», - отмечается в материале.

Это же нарушение допустил Facebook. Компанию также оштрафовали на 4 миллиона рублей. И у Facebook, и у Twitter есть 10 дней на обжалование решения суда, а после вступления его в законную силу еще 60 дней на уплату штрафа.

Административное дело в отношении компаний Роскомнадзор возбудил 31 января.