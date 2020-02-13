РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина провела занятие по физической подготовке для школьников Подольска, сообщил депутат совета депутатов округа, директор Дворца молодежи Юрий Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце молодежи Подольска в четверг прошло мероприятие «Спорт с олимпийским чемпионом!», в рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» – «Детский спорт». В нем приняла участие олимпийская чемпионка по легкой атлетике Гущина, а также школьники младших и старших классов, представители волонтерских движений и юнармейцы», – сказал Стрелков.

Он отметил, что за 2019 год на базе учреждения успешно реализуется несколько направлений, включая общую физическую подготовку (ОФП). Занятия являются бесплатными, что дает возможность всем желающим заниматься спортом. Для того, чтобы привлечь еще большее количество ребят, было принято решение проводить занятия по ОФП при участии известных спортсменов.

«Спорт с олимпийским чемпионом!» – первое мероприятие в 2020 году в череде встреч с известными спортсменами. В рамках проекта в округе проходят спортивные мероприятия, направленные главным образом на вовлечение детей и подростков в здоровый образ жизни и также на приобщение к физической культуре», – добавил Стрелков.