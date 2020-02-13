РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 фев. Дети с синдромом Дауна примут участие в показе коллекции одежды на фестивале в торговом парке «Отрада» в подмосковном Красногорске 16 февраля, говорится в сообщении пресс-службы торгового парка.

Третий отборочный день фестиваля-конкурса «Отрада» в одноименном торговом парке пройдет 16 февраля в 14:00. Его откроют трехкратные чемпионы России, чемпионы Москвы по спортивным бальным танцам Таисия Малахова и Никита Павлов.

«Затем дети из благотворительного проекта «Мы разные - мы равные», который занимается интеграцией детей с синдромом Дауна в общественную жизнь, вместе с участницей «Голос. Дети 3» Миленой Барциц и участником «Голос. Дети 2» Ранэль Богдановым покажут коллекцию футболок с принтами «Розовый фламинго» и «Балерина» по рисункам особенной художницы Ксении Зенченко», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на моделях также будут короны ручной работы юного дизайнера Полины Трещалиной.